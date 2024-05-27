Tamer Deniz ve Kemal Aslan buluşması

Bursa'nın gözde eğlence mekanlarından olan Özlüce Levrek'te bu hafta sonu sahne alan O Ses Türkiye yarışmasının başarılı solistlerinden Tamer Deniz birbirinden güzel şarkılarını Bursalı eğlence müdavimleri için söyledi. Tamer Deniz'i programında Ünlü müzik direktörü Kemal Aslan da yalnız bırakmadı.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın gözde mekanlarından olan Özlüce Levrek, bu hafta sonu O Ses Türkiye yarışmasının başarılı solistlerinden Tamer Deniz’i ağırladı.

Tamer Deniz, yaklaşık 3 saat kaldığı sahnesinde birbirinden güzel şarkılarını Bursalı eğlence müdavimlerinin yanı sıra kendisini dinlemeye gelen ünlü müzik direktörü Kemal Aslan ile birlikte söyledi.

Tamer Deniz'in gerek sesini gerekse sahne performansını çok beğendiğini söyleyen Kemal Aslan, “Gerçekten çok başarı bir sanatçı arkadaşımız. Onu her dinlediğimde onunla gurur duyuyorum.” dedi.

Tamer Deniz ise sevenlerine Sallana Sallana, Antep Antep Olalı'dan sonra eşi Naz ile birlikte çıkartacağı, yaza ve düğünlere damgasını vuracak muhteşem bir aşk şarkısı geleceğinin müjdesini verdi.

Tamer Deniz “Yaptığımız mükemmel şarkılarla ses getirmeye devam ediyoruz. Sallana Sallana, Antep Antep Olalı'dan sonra şimdi de eşim Naz ile birlikte yapacağım ve yaza damgasını vuracağına eminim.” dedi.