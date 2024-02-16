Talat Er'in şarkısı gönüllere dokundu!

Bu zamana kadar aldığı 7 önemli ödül ile adından söz ettiren Talat Er, son şarkısı "Bir Yalanmış Aşk Kitabı" ile gönüllere taht kurdu. Elenor Müzik etiketi ile yayınladığı şarkısını sevenleri sosyal medyada paylaşım yağmuruna tuttu. İSTANBUL (İGFA) -Bu zamana kadar aldığı 7 önemli ödül ile adından söz ettiren Talat Er, son şarkısı "Bir Yalanmış Aşk Kitabı" ile gönüllere taht kurdu.Elenor Müzik etiketi ile yayınladığı şarkısını sevenleri sosyal medyada paylaşım yağmuruna tuttu.

Sevilen isimlerden Talat Er'in "Bir Yalanmış Aşk Hikayesi " şarkısının klibini Veysi Akkaya yönetmenliğinde Elenor Müzik tarafından çekildi. Klipte Talat Er'e İrem Sıla Şengider eşlik etti. İlhan Sezer Besteleri Projesinde "Bir Yalanmış Aşk Hikayesi" nin sözleri Talat Er'e aittir.

Talat Er, Profesyonel müzik yaşantısına başladığı andan itibaren, konserlerinde farklı bestecilerin eserlerine yer vermesine rağmen; albüm ve single projelerinde sadece sözü ve müziği kendisine ait eserleri yorumladı ve konserlerindeki sevenlerinden tam not aldı.Talat Er İlhan Sezer ile şarkısı hakkındaki konuşmasını şöyle anlattı " İlhan Abi bu şarkı mutlaka gönüllere dokunacak dedim" şarkısı hakkında da " Elenor Müzik'den değerli yapımcımız Muhteşem Candan Ağabeyim de heyecanımıza ortak oldu.Single olarak müzik severlere sunuldu.Şarkımda Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum paylaşan ve beğenen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye bahsetti.