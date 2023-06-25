Süper model Irina: Erkekler benden hoşlanmazdı

Ünlü Türk markası Zeki’nin, dünyaca ünlü süper model Irina Shayk ile Milano’da gerçekleştirdiği mayo çekimleri İngiliz medyasına konu oldu. Yine dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Mert Alas’ın çektiği fotoğrafların kullanıldığı haberlerde, özetle, “37 yaşındaki model, Türk tasarımcı Zeki için yaptığı çekimlerdeki cesur pozlarıyla bir kez daha ne kadar profesyonel bir model olduğunu gözler önüne serdi.İSTANBUL (İGFA) - Dailymail ve The Sun’ın da aralarında bulunduğu yayın organları, dünyaca ünlü süper model Irina Shayk’ın Zeki için verdiği cesur pozları yayınladı.

Süper model çekici Irina Shayk, mayo fotoğraf çekimlerinde neden podyum dünyasının bir numarası olduğunu gösteriyor.

Irina, Sports Illustrated'ın kapağındaki ilk Rus modeliydi, 2011 yılından bugüne hiç gündemden düşmedi” ifadelerine yer verildi.

“DUDAKLARIM BÜYÜKTÜ, OKULDA POPÜLER DEĞİLDİM”

Irina Shayk, eskiden aslında bu kadar popüler değilmiş. Hatta fiziksel özelliklerinden dolayı bir nevi ayrımcılığa maruz kalmış. Shayk, Vouge dergisine verdiği röportajda, genç kızlık dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçmişte bir genç model olarak popülaritesinin eksikliğinden bahseden Shayk, İngiliz medyasının da alıntı yaptığı röportajında, “Okulda popüler değildim. Hayır! Hem de hiç değildim. 18 yaşımdayken ilk erkek arkadaşım oldu. Aslında erkekler benden hoşlanmazdı. Çünkü çok zayıftım, kemiklerim sayılırdı ve koyu tenliydim, bu yüzden erkekler ve kızlar benimle dalga geçerdi. İşin tuhafı model olacağımı hiç bilmiyordum, düşünmüyordum bile. Mesela dudaklarım çok büyüktü, hatta sırf bu yüzden siyah çocuklarla ilgili bir Rus çizgi filminden sonra bana koca dudaklarımdan dolayı Chunga-Changa demeye başlamışlardı. Öyle bir noktadaydım ki, kimse bana zorbalık yapmasın diye “Herkes gibi olmak istiyorum” diye düşünürdüm. Çocukken ayrıca çok utangaçtım. Öyle ki fotoğraflarda yer almaktan nefret ederdim. Bunu diyen bana bir de şimdi bakın!” ifadelerini kullandı.

“ERKEKLER FAZLA KİLOLARI DA SEVER”

Shayk, Easternherald’da yer alan açıklamasında ise, geçmişte hep formda kalmaya çalıştığını, ancak yine de bir şeyler "planlandığı gibi" gitmezse, diyetler ve fiziksel aktivite ile kendine eziyet etmediğini söylüyor. Şaka yollu "Birkaç fazla kilon olsa bile, bunun için kendini öldürmene gerek yok, sadece kendini olumlu değerlendir bu kadar. Fazla kilon varsa ne olacak? Hem bilirsiniz, erkekler onları da sever” diyor.