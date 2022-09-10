Sümeyye Akdoğan'dan 'aşk' itirafı

Hakan Gence, YouTube programında bu hafta Sümeyye Akdoğan ve Utku Coşkun’ı ağırladı. Birlikte rol aldıkları dizinin çekimleri sırasında iyi anlaştıklarını belirten ikili, “Çok iyi kaynatıyoruz. Birbirimizin sırtını kolluyoruz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Rol arkadaşını anlatan Sümeyye Akdoğan, “Utku çok saygılı. Çok kırılsa bile kimseye bir kötü bir laf söylediğini duymadım” diye anlattı. Meslektaşıyla birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Utku Coşkun ise “Ben de Sümeyye’nin dobralığına bayılıyorum. Duvarlarımı kırma sebebim de bu olabilir” diye ekledi.

Konu ilişkilerden açılınca imkânsız aşkın her zaman daha çekici olduğuna inandığını söyleyen Akdoğan, “Gerçekten âşıksam yaşadığım ortamı, bütün düzenimi değiştirebilirim” dedi. Rol arkadaşı Utku Coşkun, aşk için her şeyin mubah olabileceğini ancak bazen imkânları çok zorlamamak gerektiğini söyledi.