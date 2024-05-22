Süleyman Efiloğlu "Yılın En İyi Astroloğu ve ilişki koçu" ödülünü aldı

Kariyerinde başarılı olanlar ödüllerini Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tuğba Özay ve Uğur Arslan sunumuyla gerçekleşen Altın Melek Ödül Töreninde ödüllerini aldı. Geceye Ünlü isimler ve basında katıldı. İSTANBUL (İGFA) - Süleyman Efiloğlu "Yılın En İyi Astroloğu ve ilişki koçu" ödülüne layık görüldüğü Altın Melek Ödül Gecesinde basına "Ben Süleyman Efiloğlu. Yılın astroloğu ve iliski koçu ödülüne layık görüldüm, değerli Olcay Kutluca'nın ev sahipliğinde. Ödülü bana takdim eden; gerek ülkemizde gerekse dünya da isminden bahsettiren Tuğba Özay hanımefendi ve hem sesiyle hem de sunuculuğu ile her zaman ilgiyle izlediğim Uğur Arslan Beyfendiden aldım. Bu yıl durmaksızın spritüel alanda 6 branşta hem eğitim verdim, sonrasında 4 kitap yazarak spritüel alanda kendini geliştirmek isteyen danışanlarıma faydalı oldum hem de bu ödülün bana verilmesinde büyük bir katkısı olduğunun farkındayım. Bundan sonraki süreçte kendi tasarlayacağım bir atölye de kendini spritüel alanda geliştirmek isteyen ve ya monotonluktan kurtulup kendi öz farkındalıklarını oluşturmak isteyen bireyler için fiziki bir yer açmak istiyorum. " dedi.