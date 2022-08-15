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Sosyal medya bu öpüşmeleri konuşuyor

MAGAZİN 15.08.2022, 12:32
Sosyal medya bu öpüşmeleri konuşuyor

"Affettim” isimli şarkısı ve çektiği Klipteki sevişme sahneleriyle bir anda gündem olan ve sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline gelen Begüm Polat, şimdide en çok paylaşılan resmin kahramanı oldu.İSTANBUL (İGFA) - Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başrolde oynadıkları filmde öpüşme sahnesini alıp Begüm Polat klip çalışmasındaki sahneyle karşılaştıran Begüm Polat fanları, ne fark var iki sanat arasında paylaşımını yaptılar.

Aynı zamanda Hülya Avşar’mı, Begüm Polat’mı güzel öpüşüyor tartışmaları da gündem olan konuşmalar arasında başı çekiyor.

Begüm Polat yorumuyla “Affettim” isimli şarkı ve klip çalışması uzun süre sosyal medyanın dilinden düşmeyeceğe benziyor.

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