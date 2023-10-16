Songül Korkmaz, Malatya Tanıtım Günleri’ne damgasını vurdu

Her yıl geleneksel hale getirilen Makon ve Mastöb, tarafından organize edilen Yenikapı Malatya tanıtım günleri adeta yıldızlar geçidi oldu. Songül Korkmaz, okuduğu şiir ve seslendirdiği özgün Türkülerle mest etti.

İSTANBUL (İGFA) - Sunuculuğunu Serkan Lama’ın yaptığı Yenikapı Malatya Tanıtım Günleri’nin ilk gününde sahne alan Songül Korkmaz, okuduğu şiir ve seslendirdiği özgün Türkülerle izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Malatya Tanıtım Günleri’nin birinci Gününde sahne alan TV programcısı sunucu Songül Korkmaz geceye damgasını vururken okuduğu şiir ve seslendirdiği Özgün türküleriyle festivalin gözde sanatçısı oldu. Sunucu Serkan Lama’nın Sahneye davet ettiği Songül Korkmaz, Seslendirdiği “Karanlık Bir gece yol görünmüyor” türküsü ile katılımcıların enerjisini ve coşkusunu en yüksek seviyeye çıkardı.

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Songül Korkmaz, “sizlerin karşısında böyle sahnede olmak çok gurur verici, mutlu edici” diyerek dinleyicilerini selamladı. Selamlama konuşmasından sonra okuduğu şiir ve Türkülerle konser süresince sergilediği performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bir saatten fazla sahnede kalan Songül Korkmaz, sevilen eserlerini yüzlerce müzikseverle birlikte söylerken, farklı tarzı ve muhteşem sesiyle, sevenlerini kendisine yeniden hayran bıraktı. Korkmaz, bundan sonra müzikseverlerle sık sık buluşacağını ifade etti.