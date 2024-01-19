Songül Bozkurt'a Yılın Kadın Girişimcisi ödülü verildi!

Çalışan Gazeteciler haftasında düzenlenen Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın organize ettiği Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinin ilkinde toplamda 60 kategoride alanında başarılı isimler ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemlerde medyanın adından bahsettiği Songül Bozkurt, yaptığı başarılı çalışmalarıyla ödül almaya hak kazandı." Yılın Kadın Girişimcisi" ödülünü gecenin sunucuları Şenol İpek ve Esinyum'un elinden alan Bozkurt gecede şunları söyledi;"Kadın olarak girişimcilik dünyasında yer almaktan gurur duyuyorum, çünkü biliyorum ki kadınların gücü sadece kendi başarılarıyla sınırlı değil, aynı zamanda birbirimize olan destekle de daha da büyüyor. Bu ödülü almak, sadece benim değil, aynı zamanda tüm kadın girişimcilerin başarılarına bir saygı duruşu olarak görüyorum. Bu özel günde, beni destekleyen ve inanan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu ödülü bir sorumluluk olarak kabul ediyor ve daha fazla genç kadının girişimcilik dünyasına adım atmasına, kendi potansiyelini keşfetmesine ve başarıya ulaşmasına yardımcı olmayı taahhüt ediyorum.Son olarak, bu ödülü almanın verdiği gurur ve sorumlulukla, gelecekte daha birçok kadının bu sahnede yer almasını diliyorum. Hep birlikte, daha güçlü, daha cesur ve daha başarılı bir gelecek inşa edelim."diyerek konuşmasını bitirdi ve misafirler tarafından ayakta alkışlandı.

Ödül gecesinde ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Mor Narpın, Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.