Soner Sarıkabadayı TikTok'ta da trend oldu

Soner Sarıkabadayı'nın son hit şarkısı "Kendileri" Türkiye'deki dijital platformlarda beğeni gördü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olarak öne çıkan ve yaptığı her şarkısıyla hit olmayı başaran Soner Sarıkabadayı bu geleneğini yine bozmadı.

Söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya düzenlemesi de Aerro' ya ait olan "Kendileri" Youtube'da trendlere girmesinin ardından şimdi de TikTok platformunda trendlerde birinci sırada yer aldı.

Pdnd Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alan "Kendileri" şarkısı video klibiyle de Soner Sarıkabadayı resmi youtube kanalında müzikseverlerle buluştu.