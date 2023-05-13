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Soner Sarıkabadayı 'Seviyo muyuz' diye sordu
MAGAZİN 13.05.2023, 10:41
Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Soner Sarıkabadayı, yepyeni şarkısı "Seviyo muyuz?" ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait olan şarkının düzenlemesi ise Efe Can, Osman Çetin ve Bahattin Ekinci tarafından yapıldı. Mastering işlemi ise G.K.G. tarafından gerçekleştirildi.
"Seviyo muyuz?" şarkısının video klip yönetmenliğini ise Onur Oğuz üstlendi. Klip, Soner Sarıkabadayı'nın resmi sanatçı kanalında yayınlandı.
Müzikseverlerin uzun süredir merakla beklediği şarkı, PDND Müzik etiketiyle 12 Mayıs'ta dijital platformlarda yerini aldı. Soner Sarıkabadayı, "Seviyo muyuz?" şarkısı ile yine dinleyicilerinin kalbinde taht kuracak.
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