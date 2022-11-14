Soner Kabadayı'dan 'Uçurum'a akustik versiyon

İlk kez 2008 yılında Murat Boz tarafından şarkıyla aynı isimli albümde okunan “Uçurum” parçasının akustik versiyonu müzikseverle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Müzik piyasasındaki en kaliteli hitlerin neredeyse tamamında imzası olan Soner Sarıkabadayı’nın efsaneleri arasındaki şarkının macerası PDND Müzik ile devam ediyor.

Prodüktörlüğünü Soner Sarıkabadayı’nın üstlendiği parçaya Kutay Özcan bağlamasıyla eşlik ediyor.

Hayranlarının beğenisine akustik versiyonu ile yeniden sunulan Uçurum'un yönetmen koltuğunda Onur Oğuz otururken, klibin mix Özgür Yurtoğlu’na kayıt çalışması ise Yenal Yıldız’a emanet. Sihirli dokunuşlarıyla makyaj çalışmasını Merve Bayındır’ın üstlendiği klibin renk düzenlemesi ise Ozan Okay tarafından gerçekleştirildi.

https://youtu.be/kmAHGbU9E7Q