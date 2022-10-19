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Son günlerde trend 'Bir Rüyaysa'

MAGAZİN 19.10.2022, 08:53
Son günlerde trend 'Bir Rüyaysa'

Bugüne kadar besteci ve söz yazarlığı ile çok sayıda hite imza atan pop müziğin en üretken sanatçılarından Onur Özdemir nam-ı diğer Onurr’un, KÖFN’ün grubunun kurucularından olan BKE ile yaptığı “Bir Rüyaysa” hem müzik dünyasından ünlü isimlerin hem de müzikseverlerin son günlerde en çok paylaştığı şarkı oldu.İSTANBUL (İGFA) - Geçen yıl yayınladığı “Ağlak Disko” albümü ile dikkatleri üstüne çeken Onurr, şimdi de KÖFN’ün kurucularından olan BKE ile yaptığı “Bir Rüyaysa” adlı teklisiyle geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluştu.

Onurr,  Shakespeare’in “Bir Yaz Gecesi Rüyası”ndaki Puck karakterinden ilhamla, aşkın zehirli ama o tatlı büyüsünü anlatmaya çalışmıştım' dediği ”Bir Rüyaysa”nın paralel bir eksende aşk tutkusu anlatıldığı klibinin yönetmenliğini Samet Eruzun ve Ümit Şahin üstlendi.

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