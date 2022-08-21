Somer Şef'in ikizi ortaya çıktı!

Masterchef yarışması ile tanınan Türkiye’nin ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu’na ikizi kadar benzeyen yapımcı Levent Cengizhan filminde Soner Divrikoğlu ismi ile Somer Şef’e gönderme yaptı.İSTANBUL (İGFA) - 30 Eylül’de vizyona girecek olan Yanlış Anlama 2’nin eğlenceli kamera arkası geçtiğimiz hafta Ramiz Bayraktar’ın “Açılın” şarkısı eşliğinde yayınlanmıştı.

Filmin yapımcısı Levent Cengizhan ile ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun tıpatıp benzerliği servis edilen görüntülerden anlaşıldı.

Cengizhan’ı Azerbaycan çekimlerinde de halkın sürekli Somer şef zannedip fotoğraf çektirmesi ile komik anlar yaşandı.