"Smack That" ile 1 milyon 250 bin Spofity dinlendi

Özellikle son dönemlerde yaptığı Cover çalışmalarından "Smack That" ile 1 milyon 250 bin Spofity dinlenmesine ulaşan SUER, Elektronik Müzik piyasasinda büyük hayran kitlesine ulaşmaya emin adımlar ile ilerliyor.İSTANBUL (İGFA) - Beggin şarkısına yaptığı cover ile de 500 binden fazla dinlenmeye ulaşınca müziklerine daha fazla yatırım yapmaya karar verdiler. İlk rap çalışmasını Şubat ayında "Takla" isimli şarkısıyla yayınlayan SUER, 500 Bin dinlenmeye ulaştı. İkinci çalışması olan Kapkara Baht isimli şarkıyı geçen cuma Mako'nun vokalleri ve sözleri ile SSL Music etiketi ile yayınladılar. Şarkı çıktığı ilk gün Spotify'da New Music Friday Türkiye ve Apple Music'de New Music Daily ve Breaking Turkish Rap editör playlistlerine eklendi.

SUER gazetecilere şarkılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Deep House Türkçe Rap tarzındaki şarkımız karanlık pluck melodileri ve anlamlı sözleri ile dikkat çekiyor ve kaderine isyan eden bir genci anlatıyor" diyerek açıklamalarında belirtti.