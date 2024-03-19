'Sırrını Biliyorum'a Bursa galası

Sinema dünyasının en naif hikayelerinden bir olan ‘Sırrını Biliyorum’ adlı filmin Bursa Osmangazi / Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi Sinema Kino’da yoğun bir katılımla gala gecesi gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bir inanç hikayesi olan "Sırrını Biliyorum" filmi oyuncuları Bursa'da samimi bir galada buluştu.

Filmin oyuncuları Timur Acar, Didem Balçın, Beren Gençalp, Eda Özerkan Kahraman Sivri, Mihriban Er, Alihan Türkdemir, Alper Atak ve Soner Türker adlı oyuncuların katıldığı gala gecesinde sinema izleyicileri, saf tebessüm ve gözyaşları ve kalp çarpıntısı arasında yoğun duygu geçişleriyle filmi izledi.

Yapımcılığını Trio Pictures / Ali Ertem’ ve Veysel Dalgıç’ın üstlendiği, Battal Karslıoğlu’nın yönettiği Sırrını Biliyorum’un senaryosunda, Battal Karslıoğlu ile Ebru Erdemoğlu’nun imzası bulunuyor. 22 Mart’tan itibaren sinema izleyicisinin beyazperdede izleyebilecekleri film, sezonun en duygusal ve günlerce etkisinden çıkamayacakları samimi bir hikaye olarak iddiasını ortaya koydu.,

İzleme öncesi basının karşısına çıkan ekip oyuncularından Didem Balçın, duygusal bir film seyredeceklerini belirterek, "Biz senaryosunu okuduğumuzda çok etkilendik. İnşallah perdeye de yansımıştır. Battal hocamız çok güzel çekti. Beren, oyuncu olarak, meslektaşımız diyorum kendisine, güzel bir performans sergiledi. Burada olan olmayan bütün oyunculara da çok teşekkür ediyoruz. Artık bundan sonrası perdede o duygusallığı seyircimize de aktarabilecek miyiz? Onu umutla bekliyoruz. Heyecanlıyız" yorumunu yaptı.

Yönetmen Battal Karslıoğlu ise, senaryonun orjinal olduğunu belirterek, "Kitap uyarlaması güzel bir film izleyeceksiniz. İnşallah bahtı açık olur. Orijinal bir hikaye. Ebru Erdemoğlu ile yazdık hikayeyi. Oyuncu arkadaşlarım çok sahiplendi ve çok isteyerek oynadı" diye konuştu.