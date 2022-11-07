Sinan Akçıl'dan sahneye pizza siparişi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sahneye pizza siparişi verdi. Sosyal medya üzerinden kendisine yazılan ilginç bir mesajı paylaşan Akçıl, kendisine pizza siparişi getiren kuryeyi sahneye çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - Artvin Çoruh Üniversitesi konseri öncesi sosyal medyadan gelen bir mesajı paylaşan Sinan Akçıl, “Abi konserine gelmeyi çok istiyorum ama patronum izin vermiyor. O saatte çalışıyorum sahneye pizza siparişi verirsen gelmiş ve seni de görmüş olurum’ yazılı mesajdan çok etkilendiğini ve arayıp sipariş verdiklerini söyledi.

Dördüncü şarkısından sonra siparişi getiren kuryeyi sahneye alan Akçıl kuryenin hayalini de gerçekleştirmiş oldu.