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Sinan Akçil & Elnur Ahmadli imzasıyla “Derdim” yayında!
MAGAZİN 03.06.2023, 08:15
Azerbaycan'ın ünlü prodüktörlerinden Elnur Ahmadli ile Sinan Akçıl ortak bir projeye imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Tarz Müzik etiketiyle yayınlanan “Derdim” isimli şarkısı, video klibi ile birlikte tüm dijital platformlarda yayında.
Derdim albümünde yeni jenerasyondan birçok isimle birbirinden güzel şarkılara imza atan Akçıl’ın ”Derdim” klibinin yönetmenliğini Bahti Baba yaptı.
Sözü Sinan Akçıl ve Bakhtiyar Alakbarov’ a ve Müziği Tural Ferzeliyev və Ahmet Enes’ e ait şarkının aranjörlüğünü İlkin Hasan , Mixx Mastering’ ni Barbod Hozouri yaptı.
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