Sinan Akbaş rekora koşuyor

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren TRT sanatçısı Sinan Akbaş, piyasaya sürdüğü ‘Nereye Gidiyorsun’isimli teklisiyle rekora koşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Yıllarca TRT sanatçısı olarak görev yapan ve müzik dünyasına birçok genç yetenek kazandıran eski Yeşilçam oyuncusu Sinan Akbaş, piyasaya sürdüğü Nereye Gidiyorsun’isimli şarkısına film tadında bir klip çekti. Dijital platformlardaki yerini alan şarkı kısa süre içinde büyük çıkış yakaladı. Şarkısının müzik dünyasına damga vuracağını iddia eden Akbaş,’Çok başarılı müzisyenlerle çalışarak ortaya güzel bir iş çıkardık. Klibim sosyal medyada ‘tık’lanma rekoruna koşuyor’dedi.