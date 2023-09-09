Simge'ye 100 bin kişilik koro

Şarkılarıyla listelerde fırtına gibi eserken konserlerinde de büyük kitlelere hitap eden Simge dün akşam Edirne’nin Uzun köprü ilçesindeydi. 40 bin nüfuslu ilçede çevre il ve ilçelerden gelenlerle yüz bin kişiyi bulan seyirci Simge’ye şarkılarında eşlik ettiEDİRNE (İGFA) - Simge dün akşam Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeydi. 2. Tarihi Uzunköprü Festivali kapsamında konser veren Simge’ye çevre halkı büyük ilgi gösterdi. Sadece 40 bin nüfuslu olan ilçedeki konsere katılım 100 bin kişiyi buldu. Çevre il ve ilçelerden Uzunköprü’ye akın eden Simge hayranları “Aşkın Olayım”, “Öpücem”, “Ben Bazen” ve “Harcandıkça” gibi şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

100 bin kişilik kalabalığı şarkıları ve enerjisiyle coşturan Simge her zamanki gibi güzelliğiyle de dikkat çekti. Gördüğü büyük ilgi karşısında duygulanan Simge kendisine yapılan sevgi dolu tezahüratlara teşekkür etti.