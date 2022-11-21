Simge'nin 26 Şubat 'akustik' biletleri satışta

Ünlü popçu Simge, akustik konser serisinin ilkini önceki akşam İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi. Yoğun istek üzerine 26 Şubat 2023 tarihi için konser biletleri satışa çıkarıldı.İSTANBUL (İGFA) - Atlantis Yapım organizasyonuyla sahne alan Simge, kendi şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten hoşlandığı şarkıların akustik hallerini Bostancı konserlerinde binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi.

Biletleri günler öncesinden tükenen konser için Kaya Emrah Kaya ve Burak Bayraktaroğlu imzalı 2 özel tasarım giyen ünlü sanatçının sahnesi de özel olarak tasarlandı.

Konser için özel bir repertuvar hazırlayan Simge, kendisini izlemeye gelen binlerce hayranı ve ünlü konuklarına teşekkür ederek konserine başladı.

İlerleyen saatlerde eğlencenin tavan yaptığı konser için ünlü sanatçı, ‘Akustik konserlerimin ilkini Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdik. Ekip olarak çok mutluyuz. Kış boyu Türkiye’nin her yerinden binlerce hayranıma ulaşmak için il il gezeceğim. Hayranlarım benim ince çizgimdir. Her birinin eğleneceği muhteşem konserlere imza atmak için gece gündüz çalışıyorum. ‘dedi.

Gelen yoğun istek üzerine 26 Şubat 2023 tarihi için Bostancı Gösteri Merkezi konseri biletleri satışa çıkarıldı.

Simge, Kral Pop Radyo Medya Sponsorluğunda gerçekleşen “Akustik” konser serisine önümüzdeki günlerde Ankara, İzmir, Bursa, Konya olmak üzere devam edecek.