'Simge'li geceler sürüyor

Türkiye’nin farklı şehirlerini kapsayan turnesine başlayan Simge art arda Antalya ve Ankara’da konser verdi.İSTANBUL (İGFA) - Atlantis Yapım organizasyonu ile turneye çıkan Simge Türkiye’yi dolaşmaya devam ediyor. Simge ilk Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda, sonra da Ankara Armada Açıkhava‘da konser verdi.

Dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten keyif aldığı parçalardan oluşan repertuvarıyla kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz geceler yaşattı.

Bir klasik haline gelen “Aşkın Olayım” şarkısıyla bir fenomene dönüşen Simge hem Antalya’da hem de Ankara’da konserin sonunda tekrar sahneye çağrıldı. Seyirciyi kıramayan Simge “Aşkın Olayım” ile bis yaptı. Simge bu yaz sevenleriyle açık hava konserlerinde buluşmaya devam edecek.

İşte Simge’li geceler…

21 Temmuz İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

26 Temmuz İzmir Kültürpark Açıkhava

4 Ağustos Vadi İstanbul Açıkhava

30 Ağustos İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

9 Eylül Bursa Açıkhava