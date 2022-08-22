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Simge konserleri 7 bitirdi
MAGAZİN 22.08.2022, 08:41
Simge, önceki akşam İzmir Kültürpark Açıkhava ‘da konser verdi. Geçtiğimiz hafta başı konser maratonuna başlayan her güne bir konser sığdıran Simge 7 ‘de 7’di yaptı.İZMİR (İGFA) - 28 Ağustos Pazar akşamı İstanbul ‘da Turkcell Vadi Konserleri serisinde vereceği ve yeni şarkısı “Ne Güzel”i ilk defa sahne de söyleyeceği büyük konseri için hazırlanan Simge hazırladığı repertuvarla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacağının sinyallerini sosyal medyasından ekibiyle yaptığı provalardan çektiği videolarla veriyor…
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parçalı az bulutlu
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