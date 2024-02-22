Simge Kıbrıs'ı salladı

Peşi sıra çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla kariyerinde sağlam adımlar atan Simge, Kıbrıs Savoy Otel‘de unutulmaz bir konser verdi.KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde unutulmaz bir geceye imza atan Simge Sağın, "Bu şarkıyı bu kadar söyleyip, sevgilimin olmaması da büyük başarı” dedi.

“Aşkın Olayım"ı söylemeden önce yalnız olduğunu şöyle anlatan Simge, “Sürekli aynı şeyi söylüyorum yine tekrar edeyim bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük bir başarı. Bu şarkıyı bu kadar söyleyip, sevgilimin olmaması da büyük başarı" yorumunda bulundu..

Konserde dünden bugüne hit olmuş parçaları seslendiren Simge şarkılarıyla olduğu kadar güzelliği ile de göz doldurdu.

Şarkıları, sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Simge, iki saati aşkın süre boyunca süren sahne performansıyla birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

