Simge ile Mauro Icardi ilk kez yan yana!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında beklenen buluşma gerçekleşti. Simge Sağın ile Arjantinli golcü Mauro Icardi düeti geceye damga vurdu.İSTANBUL (İGFA) - Simge ve ekibi Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması öncesi Mauro Icardi ile buluştu.

‘Aşkım Olayım’ şarkısını beraber birlikte söyleyen Simge ve Mauro Icardi, ilk buluşmayı da ölümsüzleştirdiler.

https://youtu.be/KctIyKxOh5M