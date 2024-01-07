Simge erkeklerin neyine aşık oluyor?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Merhaba 2024 etkinliğinde sahne alan Simge, sahne öncesi muhabirlerle sohbet ettiç Simge nasıl erkeklere aşık olduğunu da açıkladı.ANKARA (İGFA) - Simge yeni yılın ilk konserini Ankara’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Merhaba 2024 etkinliğinde verdi.

Raisa Vanessa imzalı kıyafeti ile göz dolduran Simge tüm hit şarkılarını seyirciyle hep bir ağızdan söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ında izlediği konserde başkentliler Simge’yi büyük bir coşkuyla karşıladı.

Simge sahne öncesi muhabirlerle sohbet ederken konu KÖFN ile beraber seslendirdiği ve tüm listelerde ilk sıraya yerleşen ‘Yakışıklı’ şarkısına geldi. Simge “Yakışıklı kelimesini ben çok severim. Herkese söylenmeyecek, özel bir kelimedir. Herkese yakışıklı gelen erkekler bana yakışıklı gelmez bu arada. Ismarlama kızlardan da değilimdir. “Şusu olsun, busu olsun, zengin olsun” demem. Bana yakışıklı gelen erkekler genelde kendine has olanlardır, kendi kafasını yaşayanlardır. Bir titri olan, mesela iyi resim yapan, iyi müzik yapan... Uzun dönem beraber olduklarım hep yeteneğine âşık olduğum erkeklerdi” dedi.