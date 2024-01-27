Simge'den yeni şarkı müjdesi

Simge kış turnesine artık gelenek olduğu üzere akustik bir konserle start verdi. Dün akşam Atlantis Yapım organizasyonuyla Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen konserde Simge şarkılarını 3 bin 500 hayranıyla tek bir ağızdan söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Simge kış turnesine artık geleneksel hale gelen ‘Simge Akustik’ konseriyle start verdi. ‘Simge Akustik’ Atlantis Yapım organizasyonuyla dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. Simge konserde dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında sahnede söylemekten hoşlandığı eserlerin akustik versiyonlarına da repertuarında yer verdi.

Simge biletleri günler öncesinden tükenen konserde Bostancı Gösteri Merkezi’ni dolduran 3 bin 500 hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılarını tek bir ağızdan onlarla birlikte söyledi. Raisa Vanessa imzalı 2 özel tasarım kıyafetiyle kulaklara olduğu kadar göze de hitap etti.

YENİ ŞARKI MÜJDESİ

Sahnede seyircisi ile sohbet eden Simge yeni şarkısı ‘Sevilmeye Doy Diye’nın 16 Şubat’ta tüm dijital platformlarda aynı anda yayınlanacağını müjdelesini verirken ‘Ağlamak isteyen beni dinlesin’ dedi.