Simge'den 'Ne Güzel' enerji

Tarzı, tavrı ve şarkıları ile adında her zaman söz ettiren Türk Pop Müziği’nin en sevilen kadın seslerinden Simge yeni şarkısı “Ne Güzel” ile yine iddialı.İSTANBUL (İGFA) - Arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha ekleyen Simge, şimdi de “Ne Güzel” adını verdiği yeni şarkısıyla kendinden söz ettiriyor.

Sözü İsra Gülümser, müziği Simge, Ersay Üner, Ozan Bayraşa düzenlemesi Ozan Bayraşa‘ya ait olan yeni şarkısı ile yeni kendi rekorunu kırmaya hazırlanan Simge, şarkısı için "Yazın son hiti olacak" dedi.

Konserlerinde hep bir ağızdan yeni şarkısını seslendirmek için sabırsızlandığını belirten Simge, "Bu iş ekip işi. Ben 'Ne Güzel'in enerjisine çok inanıyorum" dedi.

Simge’nin DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak şarkısı “Ne Güzel” için fotoğraflarını ve klibini Seçkin Süngüç çekti.