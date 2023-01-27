Simge'den Miami pozları!

Arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanan Simge, sözü ve müziği Onurr düzenlemesi Ozan Bayraşa‘ya ait olan yeni şarkısının çıkışından önce bir hafta tatile çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Simge şu sıralar Miami'de tatil yapıyor. Instagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yapan Simge'ye beğeni yağdı.

Tatil için Miami'ye giden Simge'nin Miami Beach'de verdiği mayolu pozlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Fit görüntüsüne ise övgüler yağdı.

Bu arada Simge’nin yeni şarkısının 10 Şubat Cuma günü tüm dijital platformlarda satışta olacağı duyuruldu.