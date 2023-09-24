Simge artık 'Popun Perisi'

Başta “Aşkın Olayım” olmak üzere aynı anda listelere birçok şarkısı giren, konserlerinde binlerce kişilik koroların eşlik ettiği Simge dün akşam Oktoberfest Ankara’da sevenleriyle buluştu. Başkentliler Simge’ye yeni bir isim taktı: “Popun Perisi”ANKARA (İGFA) - Havalar serinlese de aylar önce başlayan “Simge Yazı” devam ediyor.

Şarkılarıyla gönüllere taht kuran, dijital platformların yaptığı listelerde zirveyi zorlayan Simge ara vermeden konserlerine devam ediyor.

Dün akşam Oktoberfest Ankara kapsamında ODTÜ Vişnelik Çim Anfi’de başkentlilerle buluşan Simge “Aşkın Olayım”, “Öpücem”, “Ben Bazen” ve “Harcandıkça” gibi şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Binlerce kişilik kalabalığı şarkıları ve enerjisiyle coşturan Simge her zamanki gibi güzelliğiyle de dikkat çekti. Seyirci coşku dolu bir gece geçirirken Simge’ye “Popun Perisi” diye seslendi. Simge “Ankara’da bu gece ismim bu oldu. Ben bu ‘Popun Perisi’ni çok sevdim. Sizlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.