Simge 'akustik' konserlerine başlıyor

Ünlü popçu Simge, akustik konser serisinin ilkini 20 Kasım Pazar akşamı İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirecek.İSTANBUL (İGFA) - Atlantis Yapım organizasyonuyla sahne alacak Simge, kendi şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten hoşlandığı şarkıların akustik hallerini konserlerinde seslendirecek.

Müzik severlere unutulmaz anlar yaşatacağı konserleri için özel bir repertuvar hazırlayan Simge, "Youtube'ta izlenen akustik performanslarımı sahneye taşımıştım, şimdi de şehir şehir geziyor olacağım. Konserlerde ayrı bir repertuvarım var ama bu konserler benden dinleyicime bir hediye. Çok heyecanlıyım. Çünkü; birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarım ve sürprizlerimle harika bir repertuvar ile sahnede evimde gibi müzik yapacağım" dedi.