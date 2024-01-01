Simge 2024'ten 'aşk' diledi!

Tüm yılı konserden konsere koşarak geçiren Simge 2024’ü de sahnede karşıladı. 2023’te kariyerine odaklanan Simge yeni yılda kendisi için aşk diledi.İZMİR (İGFA) - Geride bıraktığımız yılın yıldızı Simge, çıkardığı şarkıların liste başarıları ve verdiği konserlerle 2023’te tüm rakiplerine açık ara fark attı. Simge bu efsane başarıyı Çeşme Altın Yunus Otel’de verdiği yılbaşı konseriyle taçlandırdı.

Konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Simge RaisaVanessa imzalı kıyafetiyle göz doldururken dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyledi. Yılbaşına özel repertuvarıyla sevenlerini coşturan Simge muhteşem bir konsere daha imza attı.

Simge “2023’ü asla unutmayacağım. Kalbimde hep ayrı bir yeri olacak bir yıl geçirdim. Yaşadığım her ana şükrediyorum. 2024’ten ise artık aşk diliyorum” deyince alkış koptu.