Sıla’dan edebi gider

Sıla, yeni çalışması “Zahmet Olmazsa”yı sevenleriyle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Sözleri Sıla imzası taşıyan, bestesi ise Efe Bahadır’la Sıla Gençoğlu ortaklığıyla yazılan “Zahmet Olmazsa” sözleriyle de oldukça manidar. “Zahmet olmazsa, gidiniz.” diyen Sıla, şarkının aranjesinde Tolga Şanlı ile çalıştı.

SILA’DAN DEFTERİN ARASINDA KALAN ŞARKI

Şarkıyı kulisinde Mikail Yılmaz yönetmenliğinde sıcak bir ortamda kliplendiren Sıla, yeni çalışması “Zahmet Olmazsa”yı şu sözlerle anlatıyor: “Bir sayfanın arasında kalmasını istemediğim şarkı. Uzun yıllar oldu yazalı. Müziğini Efe’yle yazdık, sözleri benim. Zahmet olmazsa… Değerli şarkıcı arkadaşlarımız arasında gezdi bir süre, sonra oturdu köşesine. Tolga bu güzel gitarı çalmasa belki yerinden kalkıp yeniden ciğerimin köşesine yerleşmeyecekti. Emeği geçen herkese sevgilerimle…”

Sıla “Zahmet Olmazsa” klibiyle sadece Youtube’da, şarkısıyla tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.