Sıla Aliağa'yı salladı

İzmir'de Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan ‘Aliağa Sanat Günleri’nde bu hafta Sıla rüzgârı esti.İZMİR (İGFA) - Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı, sevilen şarkılarından oluşturduğu repertuvarının yanı sıra sahne performansıyla da müzikseverlere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Sanat günlerinde tiyatro şöleni kapsamında Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşan Uğur Aslan ise ‘Afara - Bir Arabesk Müzikali’ isimli gösterisiyle Aliağalıları bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Aliağa Sanat Günleri’nin üçüncü haftasında Kent Park’ta Titanic, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda Avatar 2 isimli filmler sinemaseverler ile buluşurken, Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda gösterime sunulan ‘Kuğu Gölü Balesi’ minik izleyicisine keyifli anlar yaşattı.

FAHRİ ALİAĞALI UĞUR ASLAN, HAYRANLARINI BİR KEZ DAHA MEST ETTİ

Yetişkin tiyatrolarında bu hafta, başarılı oyuncu Uğur Aslan’ın oynadığı, bir döneme damga vurmuş arabesk şarkıları, kendi hayat hikayesiyle harmanlayarak söylediği ‘Afara - Bir Arabesk Müzikali’ sahne aldı. Geçtiğimiz yıl Aliağa Sanat Günleri’nde de sahne alan ve Fahri Aliağalı olduğunu ilan eden Uğur Aslan, gerek oyunculuğu gerekse seslendirdiği şarkılarla Aliağalıları bir kez daha mest etti. Afara hayranları saatler öncesinden Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nu tıklım tıklım doldururken, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, muhteşem gösteriyi Aliağalılarla birlikte izledi. Kimi zaman hüzünlü kimi zaman da hareketli parçalarıyla seyirciye duygu yoğunluğu yaşatan Uğur Aslan’a Aliağalılar gösteri boyunca eşlik etti. Başkan Serkan Acar, gösteri sonunda ayakta alkışlanan Uğur Aslan’a sanat günlerine katılımlarından ötürü teşekkür ederek çiçek takdim etti.

SILA’DAN ALİAĞA’DA UNUTULMAZ KONSER

Aliağa Sanat Günleri’nde üçüncü hafta Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla konseri ile son buldu. Aliağa Yaz Konserleri kapsamında, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nı dolduran binlerce hayranını büyük bir coşkuyla selamlayan sevilen sanatçı, konserine ‘Velhasıl’ isimli şarkısıyla başladı. ‘Bana Biraz Renk Ver’, ‘Kalksın Uyuyanlar’, ‘Yan Benimle’, ‘Afitap’, ‘Aslan Gibi’, ‘Reverans’, ‘Alain Delon’ gibi dillerden düşmeyen en güzel şarkılarını seslendiren Sıla, sesi ve sahne performansıyla müzikseverlerin gönlünde taht kurdu.

Coşku ve enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Sıla, sahnede kaldığı yaklaşık iki saat boyunca Aliağalılara keyifli bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı, hareketli parçalarıyla müzikseverleri coştururken, duygusal şarkılarıyla da dinleyenlerin gönlüne dokundu. Sıla'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden sevenleri, gecenin sonunda ünlü sanatçıyı uzun süre alkışladı.