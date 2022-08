Sezgin Can'dan 2. Single Can Kırığım

Sahne dünyasının vazgeçilmez seslerinden Bursalı yorumcu Sezgin Can, ikinci single çalışması ''Can Kırığım''ı dinleyicisinin beğenisine sundu.ERSEL NALBANT / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Müzik eğitimini Türkiye'nin en köklü kurumlarından birinde aldıktan sonra müzik dünyasına adım atan Sezgin Can, uzun yıllardır Bursa sahnelerinin sevilen ismi oldu.

İlk single çalışması 'Kalbim Saçmalıyor' ile de başarısını perçinleyen Sezgin Can, sözlerini Cumhur Çiğci'nin yazdığı, müziğini Ömer İgan'ın ve aranjörlüğünü de Çağlar Kocatepe'nin yaptığı ikinci single olan ''Can Kırığım''ı sevenlerinin beğenisine sundu. Yurt içi tüm şehirlerde barlarda Sahne aldı.

Yurt dışı ise, Almanya, İsviçre, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde özellikle yılbaşı gecelerinde özel konserler veren Sezgin Can, yeni single'nin büyük beğeni kazanacağına inandığını söylüyor. Son dönemde Bursa'nın gözde eğlence merkezlerinden biri olan Keyifli Bar'da sahne alan Sezgin Can, ''İkinci single olan Can Kırığım'ı çıkardık. Sevenlerim tarafından çok beğenileceğine inanıyorum'' dedi.