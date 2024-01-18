Şevket Öndaş 'Yılın En Dikkat Çeken Parlayan DJ'yi seçildi!

Çalışan Gazeteciler haftasında düzenlenen Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın organize ettiği Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinin ilkine toplamda 300 kişilik salona 100 kişi katıldı ve 60 kategoride alanında başarılı isimler ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Yaptığı çalışmalar ile dikkatleri üzerine çeken başarılı Dj Şevket Öndaş, Altın Orkide Müzik Medya Ödüllerinden ödül almaya layık görüldü.Konser etkinliğini erteleyip geceye Spor bir elbise ile gelen başarılı DJ bir anda herkesin gözdesi oldu. " Yılın En Dikkat Çeken Parlayan Dj'yi " seçilen genç Dj gecenin sunucuları Senol İpek ve Esinyum'un elinden ödülünü aldı. Gecede kısa bir konuşma yapan Öndaş, misafirler tarafından ayakta alkışlandı.

Ödül gecesinde Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Mor Narpın, Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.