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Sevil Sevil yoğun maratonuna devam ediyor
MAGAZİN 10.03.2024, 22:42
Yoğun programına devam eden Astrolog, Yazar, Sanatçı Sevil Sevil, Ece Erken'in sunduğu Kadınca Tv'de yayınlanan "Ece Erken ile Haftanın uzmanları " programına katıldıktan sonra Emekçi Kadınları Anma Sergisine katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Emekçi Kadınları Anma Sergisi Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nin fuaye alanında yapıldı.
Ünlü Astrolog, Yazar, Sanatçı Sevil Sevil'e Türk Kadın Hareketi İzmir İlçe Başkanı Mesude Öney, İkkb Başkanı Gülseren Çetin Özkan ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce tarafından Emekçi Kadınları Anma programına katkı ve katılım belgesi verildi.Sevil Sevil programdaki şıkliğı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
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