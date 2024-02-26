Sevil Sevil 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel şarkı çıkardı

Yazar Sevil Sevil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir şarkı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Çevresinin '10 parmağında 10 marifet var' diye bahsettiği Sevil Sevil, yaşam koçu, biyo enerji, tarot, astroloji ve aile dizilimi eğitimleriyle kendisini geliştirdi. Sevil'in ayrıca Kanatsız Melekler kitabı 2'nci baskısını yaptı.

Channel Türk'te program sunuculuğu yaparak birbirinden kıymetli konuklar ağırlayan Sevil Sevil, TRT 1'de yayınlanan Arkası Yarın'da da oyunculuğunu konuşturdu. Sevil, bunun yanı sıra birçok filmde de rol aldı.

Başarısını sahnelerde de kanıtlayan Sevil Sevil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Kadın" şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sundu. Toplamda 8 ödül aldığını hatırlatan Sevil, "Son olarak Altın Yonca Ödülleri'nde ödülümü gecenin sunucusu Uğur Arslan'dan aldım .Aldığım her bir ödülüm benim için ayrı ayrı kıymetli. Her çalışmanın beğenilmesi işlerime daha sıkı sarılmama fırsat veriyor. Ayrıca ikinci kitabım 'Melekler Bizimle' üzerine çalışıyorum" dedi.

Sevil Sevil " Astroloji ,Tarot ,Yaşam Koçu olarak eğitim almak isteyenlerin 'astrolog_yazar_sevil_sevil' instagram hesabundan kendisiyle irtibata geçebileceğini söyledi.