“Sevgi Her Şeydir” konseri büyüledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk, Gençlik ve Yetişkin Koroları tarafından “Sevgi Her Şeydir” konseri düzenlendi.ANTALYA (İGFA) - Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleşen konserde; Çocuk ve Gençlik Korosu’nun şefliğini Nazlı Ünlüsoy Aybaş, Yetişkin Korosu’nun şefliğini ise Ahmet Rauf Ulusoy’un yaptığı konserde Rufina Bahadır piyanoyla korolara eşlik etti. Konser seyirciler tarafından büyük beğeni aldı.

Türk ve Dünya Eserleri Sesnlendirildi

Konserde sahneye ilk olarak Çocuk Korosu çıktı. Koro; Annemize Türkü, İnatçı İki Keçi, Bir Dünya Yaratalım gibi çocuk şarkılarını, sonrasında sahneye çıkan Gençlik Korosu ise Gemiler Giresun’a, Ederlezi, Dök Zülfünü gibi eserleri seslendirdi. Son olarak Sahne alan Yetişkinler Korosu da Turnalar, Dost Kervanı, Laçin, Autum Leaves ve Zafer Marşı’nı söyledi. Konserin son bölümünde ise bütün korolar aynı anda sahne alarak; Sevgi Her Şeydir adlı eseri seslendirdi.

Konserin bitiminde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Şube Müdürü Okan Atila tarafından Nazlı Ünlüsoy Aybaş, Ahmet Rauf Ulusoy ve Rufina Bahadır’a çiçek takdim edildi.