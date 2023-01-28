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Sette doğum günü sürprizi
MAGAZİN 28.01.2023, 16:15
Bir Küçük Gün Işığı’nın setinde önceki gün farklı bir heyecan yaşandı.İSTANBUL (İGFA) -Dizinin küçük yıldızı Azra Aksu’ya sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleşti.
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk’ün kaleme aldığı yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin setinde yeni yaşına giren Azra Aksu’ya çekilen sahne bitiminde pasta kesildi. Dizi de annesi Elif’i oynayan Seray Kaya ile birlikte pastasını üfleyen Azra’nın mutluluğu görülmeye değerdi.
Güçlü oyuncuları ve heyecan dolu gelişmeleri ile Bir Küçük Gün Işığı bu Pazartesi atv’de.
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|20
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|12
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