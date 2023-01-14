Sergi açılışına birlikte katıldılar

Oyuncu Saruhan Hünel ve kardeşi Aslı Hünel’in eşi Savaş Fatin Yurtsever, önceki gün bir sergi açılışında birlikte görüntülendi.İSTANBUL (İGFA) - İkilinin geçen ay gerçekleşen Saruhan Hünel’in restoranının açılışındaki fotoğraf çekimi sırasında küçük bir tartışma yaşadığı ileri sürülerek kameralara yansıyan görüntüler basında yer almıştı. Saruhan Hünel ve Yurtsever, Aslı Hünel şehir dışı program çekiminde olunca aile dostları Eda Erdoğan’ın Üsküdar’daki resim sergisi açılışına birlikte katıldı.

Gayet keyifli oldukları gözlenen ikilinin uzun ve eğlenceli sohbetleri dikkati çekerken objektiflere de birlikte poz vermeyi ihmal etmediler.