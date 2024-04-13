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Serenay ödülünü New York'ta aldı

Merakla beklenen ve ikincisi düzenlenen “GQ Global Yaratıcılık Ödülleri”, bu yıl da dünyanın ilham verici yaratıcılarını onurlandırdı 11 Nisan’da New York’ta gerçekleşen gala gecesine, GQ Türkiye de ilk kez, Yaratıcılık Ödülü kazananı Serenay Sarıkaya ile katıldı Kırmızı halı geçidine dünyanın dört bir yanından gelen ünlü isimler ile katılan Serenay Sarıkaya, göz kamaştırdı

MAGAZİN 13.04.2024, 13:20
Serenay ödülünü New York'ta aldı

Merakla beklenen ve ikincisi düzenlenen “GQ Global Yaratıcılık Ödülleri”, bu yıl da dünyanın ilham verici yaratıcılarını onurlandırdı. 11 Nisan’da New York’ta gerçekleşen gala gecesine, GQ Türkiye de ilk kez, Yaratıcılık Ödülü kazananı Serenay Sarıkaya ile katıldı. Kırmızı halı geçidine dünyanın dört bir yanından gelen ünlü isimler ile katılan Serenay Sarıkaya, göz kamaştırdı.ABD (İGFA) - GQ Global Yayın Direktörü Will Welch önderliğinde, tüm GQ edisyonları ile birlikte yaratıcılığın dünyayı değiştiren sihirli dokunuşunu kutlamak üzere gerçekleştirilen “GQ Global Yaratıcılık Ödülleri”, ikinci senesinde ödül töreni ile yaratıcıları bir araya getirdi. Dünyanın ilham veren isimleri; sanat, tasarım, moda, inovasyon ve teknoloji gibi alanlarda 11 Nisan’da New York’ta düzenlenen gala gecesinde onurlandırıldı.

Bu sene ilk defa kendi yaratıcı adayını belirleyen GQ Türkiye, geceye “GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü” kazananı Serenay Sarıkaya ile katıldı. Türkiye’yi global sahnede temsil eden Serenay Sarıkaya, görkemli ödül gecesinde bu yılın küresel yaratıcılık ikonları ile birlikte sahnede anıldı. Sinema, televizyon ve Alice Müzikali’ndeki oyunculuk kariyeri yanı sıra ulusal ve uluslararası moda ikonu kimliği ve rutinleri kıran multidisipliner duruşu ile yaratıcılık ödülüne layık görülen Sarıkaya, dünyanın en ilham veren yetenekleri arasında yer aldı.

New York’ta düzenlenen ödül gecesi dünyanın önde gelen yaratıcı kanaat önderlerini buluştururken, göz kamaştırıcı anlara sahne oldu. Gecede F1 pilotu Lewis Hamilton, oyuncu Hunter Schafer ve Danny McBride, müzisyen Trent Reznor ile Atticus Ross, sanatçı Lauren Halsey, kreatif direktör Francesco Risso ve şarkıcı Asake gibi isimler ödül alırken, Amerikalı aktör, komedyen ve yazar J.B. Smoove şovuyla geceye ev sahipliği yaptı. Kırmızı halı dünyanın dört bir yanından gelen ünlüler geçidine dönüştü.

Yaratıcılığı ve yeniliği kutlayan bir platform olarak GQ Global Yaratıcılık Ödülleri’ne Türkiye edisyonu olarak bir onur konuğuyla katkıda bulunmaktan heyecan duyduklarını belirten GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur, bu ödülü İstanbul ayağında da özel bir davetle kutlayacaklarını belirtti. Global sahnede Türkiye’yi temsilen “GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü”nün ilk sahibi olan Serenay Sarıkaya ödül mesajında, “Bu mesleğe 15 yaşında, çok erken yaşta başladım. Çok fazla zorlukla ve mücadeleyle hep iç içeydim. Gerçekten kendi yolumu bulmak, yaratmak için hep cesur olmaya, cesur kararlar almaya ve iç sesime güvenmeye gayret ettim. Bu yolculukta bazen kendi bildiklerim ve kendi inandıklarım yetersiz kaldı. O zaman hayatımdaki ilham veren kadınlar bana yol gösterdi. Onların varlığı bu yolculukta bana güç verdi. Ben de mesleğimde ilerledikçe bu ilham veren kişi olma konusunu çokça ciddiye almaya başladım, beni takip eden genç insanlara gerçekten hayatlarında iyi bir örnek olma sorumluluğunu çok ciddiye aldım. Bu yüzden çok çok mutluyum ve gururluyum ve elbette bu felsefeyle çalışmalarıma devam edeceğim” diyerek ilham vermeye devam etti.

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