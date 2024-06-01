Başarılı sanatçılardan Serdar Kılınç, Yılın En Dikkat Çeken Fantezi Müzik Sanatçısı" ödülünü aldı.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı sanatçılardan Serdar Kılınç İstanbul'da klibini çekip ödül gecesine katıldı sonra da Eskişehir'e döndü.Kariyerinde başarılı olanlar Mint Organizazyon İlknur Özkuş ve Tarık Yalçıntepe organizatörlügünde yapılan İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesinde ödüllerini İstanbul'da yer alan Green Park Otel'de Bircan Bali ve Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşen İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi Ödül Töreninde ödüllerini aldı.

İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesine Usta Oyunculardan Aydemir Akbaş , Erkal Sonel , Nadide Sultan gibi Ünlü isimler ve basında katıldı.



Serdar Kılınç "Yılın En Dikkat Çeken Fantezi Müzik Sanatçısı" ödülüne layık görüldüğü Iş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi Ödül Gecesinde Yeni Şarkısını çok yakında sevenleriyle buluşturacağını müjdeledi. Basarılı Sanatçılardan Serdar Kılınç , Gecede Sevtuğ Kasapbaşoğlu ile kırmızı halıda röportajda gerçekleştirdi.