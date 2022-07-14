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Serdar Arpaç’ın single heyecanı

MAGAZİN 14.07.2022, 14:35
Serdar Arpaç’ın single heyecanı

İzmir’in başarılı şarkıcılarından Serdar Arpaç, kış aylarında bir single çıkarmayı planlıyor. Yeni teklisiyle adını İzmir’den tüm Türkiye’ye duyuracağına inanan başarılı solist, yıllardır Türkiye’nin en ünlü şarkıcıları ile sahne alıyor.

İZMİR (İGFA) - Müzik yeteneğinin küçük yaşlardan itibaren olduğunu söyleyen Arpaç, “Lise yıllarımda korolarda şarkı söyleyerek müziğe başladım. Sürekli şarkı söylüyordum. Buna yeteneğim olduğunu biliyordum. Sivas’tan İzmir’e konservatuvar okumaya geldim. 13 yıldır İzmir’deyim. Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarını bitirdim. Bu arada hep sahnelerde çalıştım. Öğrenciyken 50-100 kişilik mekanlarda çıkmaya başladım. Okul bittikten sonra daha iyi mekanlarda çalışmaya başladım. Çalıştığım yerler hep kaliteli yerler oldu. 7 yıl önce Maksim’de çıkıyordum. O zamanda ünlü sanatçıların önünde sahne alıyordum. 1-2 yıl başka bir mekanda sahne aldım. Son 3 yıldır Mumlu Alsancak’tayım. Yaz aylarında İzmir’de Bodrum’da Alaçatı ve Mordoğan’da sahne alıyorum. Kış sezonunda yine Mumlu sahnesinde şarkılarımızı söyleyeceğiz.”

SİNGLE ÇALIŞMASI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

”Ünlü isimlerle sahne aldığını belirten Arpaç, “Türkiye’nin en büyük isimleriyle sahne alıyorum. Yıldız Tilbe, Linet, Mustafa Keser, Cengiz Kurtoğlu, Ayta Sözeri, Ebru Yaşar gibi isimlerle sahne aldık. Düetler yaptık. Beraber şarkı söyledik. İzmir’de yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Beni sevenler artık benden bir single bekliyorlar. Biz single çalışması için görüşmelerimizi yapıyoruz. Görüştüğümüz birkaç güzel şarkı var. O şarkının telifini aldıktan sonra kışa güzel bir single yetiştirmek istiyoruz. İzmir’den ulusala ismimizi taşımak istiyoruz.”

AYTA SÖZERİ İLE DÜETİMİZİ UNUTAMAM

“Ayta Sözeri ile yaptığımız son sahne beni çok mutlu etti. Ayta Sözeri’yi halkımız da çok seviyor. Onunla yaptığım düet benim için çok önemliydi diyebilirim.”

“Ben her tarz müziği dinlerim ancak fantazi ve arabesk daha fazla dinlerim. Herkesin kendine uygun bir elbisesi vardır. Herkesin Allah vergisi bir tarzı vardır. Benim de kendimi bulduğum tarz arabesk fantazi şarkılar.”

MÜSLÜM GÜRSES’LE ŞARKI SÖYLEMEK İSTERDİM

“Rahmetli Müslüm Gürses’le şarkı söylemek isterdim. Onu canlı dinlemek isterdim. Mekanı cennet olsun.”

GENÇLERİN DİNLEDİĞİ İKİ TÜR MÜZİK VAR

“Rap müzik son zamanlarda çok yol aldı. Arabeskle harmanlanan şekli çok seviliyor. Gençler bunları dinliyor. Ben konservatuar mezunuyum. Bir müzik öğretmeniyim. Yeni neslin farklı tarzlarda dinlemesi gerekiyor. Sadece arabesk raple nereye kadar gidecek bu iş bilmiyorum. Ya da Kore müzikleri dinliyorlar. Kendi müziklerimizi çok az dinliyorlar.”

Eğlence sektörünün yaşadığı bir konuya dikkat çeken Arpaç, “Türkiye’de orta kesim gittikçe azalıyor. Eğlenceye para harcamayı seven kesim içinse her hafta sonu konserler oluyor. Mekanlar ünlü sanatçılar gelmeden masaları dolduramıyor. Bu iş bir noktada çıkmaza girecek gibi gözüküyor” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

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