Şennur Düzkaya ödüllere doymuyor!

Son dönemlerde başarılarıyla adından söz ettiren Psikolog Yazar Şennur Düzkaya, aldığı yeni bir ödülle gündeme geldi.İSTANBUL (İGFA)- Geçtiğimiz aylarda "Yılın en iyi çıkış yapan yazarı" ödülünü alan Şennur Düzkaya yine bir ödülle karşımıza çıktı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Mood ödülleri" organizasyonuna katılan Düzkaya ünlüler ile birlikte muhteşem geçen gecede ödül alma heyecanını yaşadı.

Gecede Usta oyuncu İlyas Salman, Uğur Arslan, Atiye Deniz, Selim Gülgören, model ve şarkıcı Nilay Dorsa, Wilma Elles, Anna Shine gibi ünlü isimler de ödüllendirildi.

Şarkıcılar sahnede ödülünü teslim alırken bir de şarkısını söyledi.

Şennur Düzkaya, gecede "Yılın en iyi çıkış yakalayan yazarı" ödülünü alırken, ödül gecesinde ödül alan Uğur Arslan, Selahattin Taşdöğen gibi ünlü isimler ile hatıra fotoğrafı çekildi.