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Semiramis Pekkan'dan dans hiti!

MAGAZİN 16.10.2022, 18:51
Semiramis Pekkan'dan dans hiti!

Şarkıya kısa sürede TikTok platformunda yüzlerce kullanıcı videolar çekti.İSTANBUL (İGFA) - 53 yıl aranın ardından müziğe geri dönen usta sanatçı Semiramis Pekkan'ın Türk pop tarihinin kült şarkılarından birisi haline gelen "Bana Yalan Söylediler" şarkısına İlkan Günüç aranjörlüğünde Deep House versiyonu tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Şarkıya kısa sürede TikTok platformunda yüzlerce kullanıcı videolar çekti.

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