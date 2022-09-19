Selda Bağcan’dan unutulmaz konser

Büyükşehir Belediyesi, ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ ile başkentin dört bir yanında ünlü sanatçı ve müzik gruplarını Başkentlilerle buluşturuyor. Konserler kapsamında bu hafta Mamak’ta Selda Bağcan, Çamlıdere’de ise Ankaralı Yasin sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi yaz şenlikleri ve konserlerine aralıksız devam ediyor.

‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’nin eylül ayı konserleri kapsamında bu hafta Mamak’ta ünlü sanatçı Selda Bağcan, Çamlıdere’de ise Ankaralı Yasin sahne aldı.

BAĞCAN MAMAKLILARI COŞTURDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Nato Yolu Caddesi’nde Selda Bağcan konseri gerçekleştirdi. 7’den 70’e her yaştan Başkentlinin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanat hayatında 50. yılını doldurduğunu belirten Selda Bağcan, “Güzel ve coşkulu bir konserdi. Ankara’da çok konser olur bu kadar coşku beklemezsin, doymuş oluyorlar konserlere ama konserimiz çok coşkuluydu” derken Ankaralı Yasin de duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu ‘Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ etkinleri kapsamında Çamlıdere’deyiz. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm Çamlıderelilere iyi eğlenceler diliyorum.”