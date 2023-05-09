Selda Bağcan, Almanya'da sahne aldı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde Çuval Dergisi'nin düzenlediği Duisburg Tiyatro Salonu'nda ünlü sanatçı Selda Bağcan, sahne aldı. Bağcan, hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Almanya'da konser veren Selda Bağcan, Duisburg Tiyatro Salonu'nu müzikseverler tıklım tıklım doldurdu.

Unutulmaz şarkılarını seslendirerek hayranlarını mest eden sanatçı, konser salonunu dolduran binlerce kişiye güzel bir gece yaşattı.

Hayranlarıyla birlikte ‘Uğurlar Olsun', 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm', 'Yuh Yuh', 'Adaletin Bu Mu Dünya' gibi şarkıları seslendiren Selda Bağcan'ı sevenleri cep telefonu ışıklarıyla eşlik etti.

Bağcan, sahnede yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Duisburg Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Gülveren Cebir ise, sahnede kısa bir konuşma yaparak, "Cumhuriyet’imizin 100'üncü yılında 50 yılık sanat hayatına damga vuran, Türk müziğin yaşayan efsanesi Atatürkçü bir kadına, cumhuriyet değerlerini savunan, duruşuyla, sanatıyla, yaptığı özgün müziği ile gönüllere taht kuran değerli ünlü sanatçımız Selda Bağcan'a 50 yılık sanat hayatı nedeniyle derneğimiz adına bir plaket takdim ediyorum" dedi.

Çuval Dergisi sahibi Devrim Dokdere de, "5 yıldır Çuval Dergisi adı altında böyle güzel etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye'den ünlü sanatçıları, burada ki gurbetçiler ve Avrupa’daki gurbetçiler ile buluşturuyoruz. Yaptığımız etkinlikler, çok güzel gidiyor ve yoğun ilgi görüyoruz. Bugün ki, Selda Bağcan konseri ise gerçekten çok muhteşem geçti. Binlerce hayranı bugün, burada, Bağcan'ı yanlız bırakmadı. Ünlü sanatçılar ile Avrupa konserlerimiz ise devam edecek" diye konuştu.