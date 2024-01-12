Şelale Ünseli'ye bir ödül daha!
Çalışan Gazeteciler Haftası'nda düzenlenen Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın organize ettiği Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinin ilkine toplamda 100 kişi katıldı ve 60 kategoride alanında başarılı isimler ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Şelale Ünseli başarılarına bu ödül gecesinde yenilerini ekledi ve bir ödül daha aldı. "Yılın En Dikkat Çeken Psikolojik Danışmanı " ödülüne layık görülen Şelale Ünseli Ödül alma heyecanını yaşadı.
Ödül gecesinde Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Mor Narpın, Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|19
|50
|2. Galatasaray
|19
|48
|3. Trabzonspor
|19
|36
|4. Beşiktaş
|19
|32
|5. A.Demirspor
|19
|29
|6. Kayserispor
|19
|29
|7. Rizespor
|19
|29
|8. Antalyaspor
|19
|28
|9. Kasımpasa
|19
|26
|10. Sivasspor
|19
|25
|11. Başakşehir
|19
|23
|12. Alanyaspor
|19
|22
|13. Ankaragücü
|19
|21
|14. Gaziantep FK
|19
|21
|15. Karagümrük
|19
|20
|16. Hatayspor
|19
|20
|17. Samsunspor
|19
|18
|18. Konyaspor
|19
|18
|19. Pendikspor
|19
|15
|20. İstanbulspor
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
|19
|25
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Villarreal
|19
|19
|14. Mallorca
|19
|18
|15. Deportivo Alaves
|19
|17
|16. Sevilla
|19
|16
|17. Celta Vigo
|19
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5