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Şelale Ünseli ödül koleksiyonuna yeni bir tane daha ekledi!

MAGAZİN 12.08.2023, 08:25
Şelale Ünseli ödül koleksiyonuna yeni bir tane daha ekledi!

Başarılı isimlerden Şelale Ünseli,ödül koleksiyonuna yeni bir tanesini daha ekliyor.İSTANBUL (İGFA) - 2023 yılında aldığı ödüller ile adından oldukça söz ettiren Şelale Ünseli  15 Ağustos tarihinde İstanbul /Sultan Ahmet - Hilton Otel'de  yer alan Hagia Sophia Mansions'da düzenlenecek 4.Uluslararası Altın Medya Ödüllerinde gecenin sunucuları Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu'nun ellerinden " Yılın Uluslararası Çapta en Başarılı Psikolojik Danışmanı "  ödülünü alacak.

Geçtiğimiz günlerde yeni sayısı çıkan X Turkey Magazine dergisine "Güvenli İlişki , Panik Atak , Yaşlılarda Depresyon , Ekran Bağımlılığı " gibi önemli konularda önemli bilgileri dergi okuyucularına  verdi. X Turkey Magazine'ye yaptığı açıklamada" Ödüllerim artarak devam ediyor.Beni bu ödüllere layık gören organizasyon sahiplerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.Kariyer basamaklarımda hızlı ilerleyişim devam edecek." dedi.

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