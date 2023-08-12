Şelale Ünseli ödül koleksiyonuna yeni bir tane daha ekledi!
Başarılı isimlerden Şelale Ünseli,ödül koleksiyonuna yeni bir tanesini daha ekliyor.İSTANBUL (İGFA) - 2023 yılında aldığı ödüller ile adından oldukça söz ettiren Şelale Ünseli 15 Ağustos tarihinde İstanbul /Sultan Ahmet - Hilton Otel'de yer alan Hagia Sophia Mansions'da düzenlenecek 4.Uluslararası Altın Medya Ödüllerinde gecenin sunucuları Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu'nun ellerinden " Yılın Uluslararası Çapta en Başarılı Psikolojik Danışmanı " ödülünü alacak.
Geçtiğimiz günlerde yeni sayısı çıkan X Turkey Magazine dergisine "Güvenli İlişki , Panik Atak , Yaşlılarda Depresyon , Ekran Bağımlılığı " gibi önemli konularda önemli bilgileri dergi okuyucularına verdi. X Turkey Magazine'ye yaptığı açıklamada" Ödüllerim artarak devam ediyor.Beni bu ödüllere layık gören organizasyon sahiplerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.Kariyer basamaklarımda hızlı ilerleyişim devam edecek." dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
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|3
|2. A.Demirspor
|0
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|3. Alanyaspor
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|4. Ankaragücü
|0
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|5. Beşiktaş
|0
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|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
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|9. Gaziantep FK
|0
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|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. İstanbulspor
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Samsunspor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Antalyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|1
|3
|2. Altay
|0
|0
|3. Bandırmaspor
|0
|0
|4. Bodrumspor
|0
|0
|5. Çorum Belediyespor
|0
|0
|6. Erzurumspor
|0
|0
|7. Eyüpspor
|0
|0
|8. Gençlerbirliği
|0
|0
|9. Giresunspor
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Keçiörengücü
|0
|0
|12. Kocaelispor
|0
|0
|13. Manisa FK
|0
|0
|14. Sakaryaspor
|0
|0
|15. Şanlıurfaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|1
|3
|2. Bournemouth
|0
|0
|3. Arsenal
|0
|0
|4. Aston Villa
|0
|0
|5. Brentford
|0
|0
|6. Brighton
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Crystal Palace
|0
|0
|9. Everton
|0
|0
|10. Fulham
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Luton Town
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Nottingham Forest
|0
|0
|16. Sheffield United
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Ham United
|0
|0
|19. Wolves
|0
|0
|20. Burnley
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Rayo Vallecano
|1
|3
|2. Valencia
|1
|3
|3. Athletic Bilbao
|0
|0
|4. Atletico Madrid
|0
|0
|5. Barcelona
|0
|0
|6. Cadiz
|0
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|7. Celta Vigo
|0
|0
|8. Deportivo Alaves
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Granada
|0
|0
|12. Las Palmas
|0
|0
|13. Mallorca
|0
|0
|14. Osasuna
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Villarreal
|0
|0
|19. Sevilla
|1
|0
|20. Almeria
|1
|0