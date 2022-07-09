Seher Çelik 'Gel Barışalım Artık' dedi

Seher Çelik, çok yakında çıkaracağı yeni teklisi öncesinde harika bir YouTube projesini dinleyicinin beğenisine sundu.

İSTANBUL (İGFA) - Kendi adını taşıyan YouTube kanalı üzerinden Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısı ‘Gel Barışalım Artık’ı seslendiren Seher Çelik, muhteşem yorumuyla bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Çalışmalarına uzun bir süre ara veren sanatçı, ünlü aranjör Erhan Bayrak prodüktörlüğünde hazırlanan ve bir sır gibi sakladığı yeni single'ı öncesinde Youtube kanalını açarak ilk akustik cover şarkısını yayınladı.

Animasyon çizimlerinden oluşan klibin görsel tasarımının ise başarılı grafik tasarımcı Ayşegül Özdemir’e ait olduğu öğrenildi.

Çelik’in, 2020 yılının Kasım ayında Şehrazat’a ait ‘Hayat’ adlı teklisi de çok beğenilmişti.